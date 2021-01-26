«Нет уж, спасибо!»: подписчики раскритиковали Дженнифер Лопес за неудачный челлендж

Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес воссоздала сцену из популярного старого клипа, за что получила в свой адрес шквал критики от подписчиков.

В своем аккаунте в Twitter американская артистка призвала поклонников выполнить челлендж к 20-летию своего легендарного второго альбома «Джей Ло». Лопес выложила видео, на котором идет по пляжу и разбрасывает по нему свою одежду и драгоценности. Подобная сцена была в старом клипе певицы.

— Челлендж #LoveDontCostAThingChallenge начинается прямо сейчас! Не могу дождаться, чтобы увидеть его в вашем исполнении, — написала звезда.

The #LoveDontCostAThingChallenge STARTS NOW !!!! Can’t wait to see your renditions. ✨😎✨ pic.twitter.com/z1YQRS2gjx — jlo (@JLo) January 24, 2021

На предложение присоединиться к съемкам Дженнифер Лопес получила множество негативных комментариев. Поклонники заявили, что в их планы не входило выкидывать вещи, на которые они долго зарабатывали.

«Так ты хочешь, чтобы я выкинула свои солнечные очки, которые купила в кредит? Нет уж, спасибо!»; «Я разорен так, что у меня нет люксовой одежды!»; «Наши пляжи закрыты, Джей Ло!»; «Тебя действительно ничего не смущает в этом челлендже?» — написали фанаты в комментариях.

Второй альбом певицы был выпущен 16 января 2001 года. Он сразу же возглавил Billboard 200 и в итоге стал самым продаваемым за всю карьеру Лопес.

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