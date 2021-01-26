Роспотребнадзор оценил заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в столице является ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 50,9 процента. Об этом во вторник, 26 января, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице характеризуется как спокойная. Она соответствует сезону года. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей текущего эпидсезона уменьшился на 16,1 процента.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет ниже эпидемиологического порога на 80,8 процента, а среди взрослого населения — на 8,3 процента.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал ограничить потребление фастфуда из-за трансжиров