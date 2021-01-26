Роспотребнадзор рекомендовал ограничить потребление фастфуда из-за трансжиров

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как снизить потребление трансжиров в питании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отметили, чтобы минимизировать употребление трансжиров, нужно ограничить в рационе питания переработанные пищевые продукты и жареные блюда из ресторанов быстрого питания.

В Роспотребнадзоре сообщили, что полностью избежать употребления трансжиров почти невозможно, так как незначительное их количество содержится в натуральных мясных и молочных продуктах, которые являются важными для сбалансированного здорового рациона.

— Чтобы уменьшить потребление трансжиров, необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите «частично гидрогенизированные масла» — это трансжиры. В питании лучше всего отдавать предпочтение рациону, в котором преобладают фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, полезные жиры и постный белок, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в России уровень содержания трансизомеров жирных кислот в спредах, маргаринах, кулинарных, хлебопекарных, кондитерских жирах и другой продукции, которая содержит трансжиры, не может превышать 2 процентов. Также информация об их количестве в продукции должна быть отражена на упаковке.

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