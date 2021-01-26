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Кабмин предложил новые выплаты на онлайн-обучение детей из малоимущих семей
Фото: pixabay.com

Кабмин предложил новые выплаты на онлайн-обучение детей из малоимущих семей

Елена Фролова

Экономика

Компенсации за расходы на интернет для малоимущих семей предложил ввести заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте «Царьград».

По его словам, так дети на гарантированной основе будут получать доступ к онлайн-обучению во время пандемии коронавирусной инфекции. Он также отметил, что региональные сети не раз просили о помощи в оплате интернет-связи.

— Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, — пояснил Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что сначала нужно выяснить размер выплат и определить, каким категориям семей они могут быть доступны в первую очередь.

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Дмитрий Медведевонлайн-обучениевыплаты
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