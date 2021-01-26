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Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода
Фото: instagram.com / аккаунт Конора Макгрегора

Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода

Елена Фролова

Спорт

Отстранение от боев по медицинским показаниям получил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. Запрет будет действовать полгода. Об этом сообщает НСН.

Медики подозревают, что у спортсмена есть травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей, полученные во время боя против Дастина Порье. Также отмечается, что срок ограничения может быть изменен. Все зависит о того, насколько быстро Конор Макгрегор восстановится.

Напомним, что 24 января ирландец проиграл Дастину Порье во время встречи, которая состоялась по программе турнира UFC 257 в Абу-Даби. В схватке Макгрегор был нокаутирован.

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