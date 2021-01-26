Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода

Фото: instagram.com / аккаунт Конора Макгрегора

Отстранение от боев по медицинским показаниям получил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. Запрет будет действовать полгода. Об этом сообщает НСН.

Медики подозревают, что у спортсмена есть травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей, полученные во время боя против Дастина Порье. Также отмечается, что срок ограничения может быть изменен. Все зависит о того, насколько быстро Конор Макгрегор восстановится.

Напомним, что 24 января ирландец проиграл Дастину Порье во время встречи, которая состоялась по программе турнира UFC 257 в Абу-Даби. В схватке Макгрегор был нокаутирован.

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