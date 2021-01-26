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Глава UFC заявил о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору
Фото: twitter.com/khabib_nurmagomedov

Глава UFC заявил о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору

Анастасия Колоскова

Спорт

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказал предположение о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов испытывает ненависть к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

— Поэтому он хотел, чтобы Конор снова проиграл. Я уверен, что Нурмагомедов какой-то частью подсознания хотел снова сразиться с Макгрегором, — цитирует главу промоушена сайт bloodyelbow.com.

Напомним, что Макгрегор потерпел поражение от американца Дастина Порье на турнире UFC 257. После этого ирландца отстранили от боев на шесть месяцев.

Ранее Макгрегор сообщил, что хочет еще раз встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе.

Читайте также: Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута

UFCНурмагомедовМакгрегор
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