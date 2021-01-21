«Этот бой нужен миру»: Макгрегор заявил о желании драться с Нурмагомедовым

Возможный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится не в Москве / Фото: @khabib_nurmagomedov / Официальный аккаунт Хабиба Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что хочет еще раз встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе.

— Я не желаю Хабибу никакого вреда, все в прошлом. Это было в 2018 году, а сейчас 2021 год. Все хотят этот бой, он нужен миру. А он не хочет. Поэтому я буду двигаться вперед. Я покажу миру, как все обстоит в легком весе. А начну я с боя с Дастином Порье, — заявил ирландец на пресс-конференции.

Макгрегор также уточнил, что находится в отличной форме и намерен нокаутировать Порье, бой с которым состоится в ближайшие выходные в Абу-Даби, за 60 секунд. В свою очередь, американец также заявил о своем желании победить.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов якобы боится встречи с ним на ринге.

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