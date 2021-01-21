Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Этот бой нужен миру»: Макгрегор заявил о желании драться с Нурмагомедовым
Возможный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится не в Москве / Фото: @khabib_nurmagomedov / Официальный аккаунт Хабиба Нурмагомедова в Twitter

«Этот бой нужен миру»: Макгрегор заявил о желании драться с Нурмагомедовым

Анастасия Колоскова

Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что хочет еще раз встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе.

— Я не желаю Хабибу никакого вреда, все в прошлом. Это было в 2018 году, а сейчас 2021 год. Все хотят этот бой, он нужен миру. А он не хочет. Поэтому я буду двигаться вперед. Я покажу миру, как все обстоит в легком весе. А начну я с боя с Дастином Порье, — заявил ирландец на пресс-конференции.

Макгрегор также уточнил, что находится в отличной форме и намерен нокаутировать Порье, бой с которым состоится в ближайшие выходные в Абу-Даби, за 60 секунд. В свою очередь, американец также заявил о своем желании победить.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов якобы боится встречи с ним на ринге.

Читайте также: Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру

рингКонор МакгрегорХабиб Нурмагомедов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Все мнения
О проекте