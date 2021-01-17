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Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов определится относительно продолжения спортивной карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. С таким заявлением выступил глава UFC Дэйна Уайт.

По утверждению Уайта, Нурмагомедов лично заявил ему о намерении посмотреть бой Порье и Макрегора, а также австралийца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера.

— И если они покажут что-то выдающееся, то он вернется, — заявил глава Дэйна Уайт. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter UFC.

Конор Макгрегор встретится 24 января на ринге с Дастином Порье в рамках турнира UFC 257. По утверждению ирландца, который 6 октября 2018 года потерпел поражение от Нурмагомедова на шоу UFC 229, Хабиб боится вновь встретиться с ним в октагоне.

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

Читайте также: Нурмагомедов рассказал, что может его заставить возобновить карьеру

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