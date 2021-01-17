Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов определится относительно продолжения спортивной карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. С таким заявлением выступил глава UFC Дэйна Уайт.

По утверждению Уайта, Нурмагомедов лично заявил ему о намерении посмотреть бой Порье и Макрегора, а также австралийца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера.

— И если они покажут что-то выдающееся, то он вернется, — заявил глава Дэйна Уайт. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter UFC.

Конор Макгрегор встретится 24 января на ринге с Дастином Порье в рамках турнира UFC 257. По утверждению ирландца, который 6 октября 2018 года потерпел поражение от Нурмагомедова на шоу UFC 229, Хабиб боится вновь встретиться с ним в октагоне.

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

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