Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов определится относительно продолжения спортивной карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. С таким заявлением выступил глава UFC Дэйна Уайт.
По утверждению Уайта, Нурмагомедов лично заявил ему о намерении посмотреть бой Порье и Макрегора, а также австралийца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера.
— И если они покажут что-то выдающееся, то он вернется, — заявил глава Дэйна Уайт. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter UFC.
The #UFC257 stakes have been raised! 👀@DanaWhite gives us an update on @TeamKhabib's fighting status. pic.twitter.com/FFC2GNeIUY— UFC (@ufc) January 16, 2021
Конор Макгрегор встретится 24 января на ринге с Дастином Порье в рамках турнира UFC 257. По утверждению ирландца, который 6 октября 2018 года потерпел поражение от Нурмагомедова на шоу UFC 229, Хабиб боится вновь встретиться с ним в октагоне.
24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.
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