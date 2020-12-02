Нурмагомедов рассказал, что может его заставить возобновить карьеру

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не имеет спортивного интереса возобновлять карьеру. Привлечь его могут разве что деньги.

— Дана Уайт (глава UFC — прим. «ВМ») предложит деньги, наверное. Соперником сейчас удивить тяжело, — цитирует Нурмагомедова Интерфакс.

На реплику о том, что его следующим соперником мог бы стать победитель боя между Конором Макгрегором и Джастином Порье, он ответил, что уже «обоих придушил».

— Мне неинтересно с ними драться, — добавил Нурмагомедов.

Он добавил, что при встрече может подать руку Макгрегору.

— Бывает же, люди друг друга убивают, а потом мирятся. Даже если в душе не прощают, идут на какое-то перемирие, — подчеркнул российский боец.

Напомним, 24 октября российский боец выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

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