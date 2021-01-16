Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драки с ним

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов, защитивший пояс UFC в легком весе, якобы боится встречи с ним на ринге.

— Думаю, он боится драться со мной. Да я в этом чертовски уверен. Но я не виню его. В ту ночь я дрался с его лучшей версией, а он — с моей худшей, — цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября 2018 года на шоу UFC 229. Россиянин одержал победу болевым приемом в четвертом раунде.

24 октября Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

В свою очередь Макгрегор встретится 24 января на ринге с Дастином Порье в рамках турнира UFC 257.

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