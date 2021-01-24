Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американского бойца смешанного стиля Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257. Свое мнение Нурмагомедов высказал в Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 января.

— Вот что получается после того, как ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с детьми, — написал 32-летний Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Дастин Порье выиграл бой у ирландца Конора Макгрегора в турнире UFC 257 в Абу-Даби. Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

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