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Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора после нокаута

Виктория Родимкина

Спорт

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американского бойца смешанного стиля Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257. Свое мнение Нурмагомедов высказал в Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 января.

— Вот что получается после того, как ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с детьми, — написал 32-летний Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Дастин Порье выиграл бой у ирландца Конора Макгрегора в турнире UFC 257 в Абу-Даби. Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде.

Читайте также: «Этот бой нужен миру»: Макгрегор заявил о желании драться с Нурмагомедовым

ММАКонор МакгрегорХабиб Нурмагомедов
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