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Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде турнира UFC
Фото: twitter.com/ufc

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде турнира UFC

Виктория Родимкина

Спорт

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье выиграл бой у ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257. Бой прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом во втором раунде.

Бой в легком весе не имел титульного статуса. Однако президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Дастин Порье выиграл 27 поединков, на его счету шесть поражений. Макгрегор провел 27 боев, одержав 22 победы, пять поединков он проиграл.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что хочет еще раз встретиться на ринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC в легком весе.

Читайте также: Глава UFC назвал условие, при котором Нурмагомедов может возобновить карьеру

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