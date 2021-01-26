СМИ: Владимир Вдовиченков опроверг информацию о госпитализации Елены Лядовой
Российский актер Владимир Вдовиченков рассказал о состоянии здоровья своей жены Елены Лядовой, опровергнув информацию о госпитализации актрисы.
Ранее в СМИ писали о том, что Лядову положили в одну из столичных больниц. По информации прессы, актриса обратилась к медикам по гинекологическому вопросу.
Вдовиченков рассказал, что его супруга действительно вызывала врача, но не была госпитализирована.
— Нет, госпитализации не было. Да, мы вызывали врача. У нас были какие-то там вопросы, — объяснил актер.
По его словам, сейчас Лядова находится дома. Вдовиченков выразил благодарность за беспокойство о состоянии его жены и заверил, что она в полном порядке, сообщает 5-tv.ru.
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