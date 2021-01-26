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Бастрыкину доложат о ходе дела о проживании людей в аварийном доме в Балашихе
Фото: СК РФ

Бастрыкину доложат о ходе дела о проживании людей в аварийном доме в Балашихе

Кирилл Николаев

Происшествия

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту проживания людей в аварийном доме в Балашихе. Об этом во вторник, 26 января, сообщили на сайте ведомства.

Информация об инциденте появилась в СМИ. Отмечалось, что люди живут в разрушающемся здании, а местная администрация не спешит принимать мер для расселения жильцов. В некоторых квартирах произошли обрушения.

Расследованием данного уголовного дела занимаются следователи СК по Московской области.

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уголовное делоАлександр БастрыкинГСУ СК РФ
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