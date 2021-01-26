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Психологическое состояние сына Плющенко повторно проверят на экспертизе
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Психологическое состояние сына Плющенко повторно проверят на экспертизе

Анастасия Волоснова

Звезды

Психологическое состояние сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской проверят на синдром Аспергера. Об этом рассказал глава адвокатской конторы «Добровинский и партнёры» Александр Добровинский.

Повторную психологическую экспертизу проведут в рамках уголовного дела о клевете. Оно было возбуждено после опубликованного материала на сайте таблоида «СтарХиТ». По словам Добровинского, допрос матери мальчика состоялся в субботу, 23 января.

— Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки, которые, думаю, помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи, — рассказал юрист.

Предыдущая экспертиза не обнаружила нарушений в психологическом состоянии мальчика. Он правильно выполнил все задания, подтвердив сохранность своей оперативной памяти.

При этом первая экспертиза обнаружила «признаки негативного психоэмоционального состояния на момент прочтения статьи журнала и в последующие несколько дней». По данным следствия, из-за опубликованного материала сын Плющенко плохо спал и много плакал. Уточняется, что его настроение понизилось, а душевное волнение увеличилось.

— Мы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей, — подчеркнул Добровинский.

Синдром Аспергера характеризуется трудностями в социализации. Психологически больным сложно воспринимать окружающий мир, их род занятий является повторяющимся и стереотипным, сообщает РИА Новости.

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Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяГном Гномыч
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