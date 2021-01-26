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Стихи Бродского с орбиты МКС прозвучат в подмосковной библиотеке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стихи Бродского с орбиты МКС прозвучат в подмосковной библиотеке

Кирилл Николаев

Культура

В Московской губернской универсальной библиотеке в пятницу, 29 января, пройдет лекция с прямым подключением к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Мероприятие посвящено дню памяти Иосифа Бродского. Участником встречи станет космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения с МКС он расскажет о своем восприятии рождественского цикла Бродского. Кроме того, космонавт покажет рождественские фотографии, которые были сделаны с борта международной станции в 2021 году.

В мероприятии также поучаствуют автор и исполнитель песен Виктор Попов, профессор Высшей школы экономики Олег Лекманов и заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина Александр Пашков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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