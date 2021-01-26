Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия российской делегации

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Полномочия российской делегации в ПАСЕ нашли официальную поддержку организации, несмотря на претензии со стороны Украины. Об этом во вторник, 26 января, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он рассказал, что недавно состоялось заседание мониторингового комитета ПАСЕ.

— Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации, — заявил политик после мероприятия.

По его словам, комитет не поддержал никаких поправок, оценив предъявленные России условия как неприемлемые. В этой связи права делегации из РФ ограничены не будут.

Ранее глава украинской делегации, депутат правящей партии «Слуга народа» Мария Мезенцева выступила с инициативой оспаривания полномочий российской делегации. В этом ее поддержали 38 участников заседания как минимум из пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в мониторинговый комитет ПАСЕ. Вместе с тем 61 парламентарий выступил против.

Документ о поправках будет обсуждаться на дебатах в четверг, 28 января, после чего парламентарии проголосуют по вопросу его окончательного утверждения, сообщает ТАСС.

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