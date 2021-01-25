Петра Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой переизбран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник, 25 января, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2020 году Толстой, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, также занимал должность вице-спикера ассамблеи, сообщает РИА Новости.

ПАСЕ открыла зимнюю сессию 25 января. Она продлится до 28 января. Участники встречи обсудят целый ряд связанных с Россией вопросов.

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