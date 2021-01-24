В Госдуме оценили планы Украины отсоединиться от единой с РФ энергосистемы

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Желание Украины отключиться от единой с Россией энергосистемы может дорого обойтись украинскому народу. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек в воскресенье, 24 января.

Он отметил, что это решение в первую очередь навредит рядовым гражданам Украины.

— Нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте, — сказал Руслан Бальбек в беседе с RT.

Он пояснил, что в результате таких действий украинских властей газ, который будет поступать в страну, существенно вырастет в цене. В результате потребители в этом государстве будут платить больше.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что его главной задачей на посту стало срочное отсоединение от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы и подключение к европейским каналам.

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