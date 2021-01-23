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В Госдуме прокомментировали требование Порошенко «продолжать осаду Кремля»
Фото: facebook.com/people/Руслан-Бальбек/

В Госдуме прокомментировали требование Порошенко «продолжать осаду Кремля»

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля». Об этом в субботу, 23 января, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что бывший украинский лидер дает советы своему преемнику, как оставаться в тупике еще дольше. Кроме того, Порошенко, по мнению депутата, за время своего пребывания на посту президента не смог добиться договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, а также диалога с Москвой.

— И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт, — цитирует его РИА Новости.

Также Бальбек добавил, что Порошенко во время того, как подписывал минские соглашения, думал, что Запад сможет придумать какую-то хитрость, чтобы обмануть жителей Донбасса.

Ранее бывший украинский лидер в эфире «5-го канала» потребовал от президента страны Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» с помощью санкций.

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