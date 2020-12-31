Порошенко заявил, что являлся организатором операции против россиян в Белоруссии

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что это он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом этого года еще в 2018 году. Об этом Порошенко сообщил в эфире украинского Пятого канала.

— Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции, — заявил бывший украинский лидер.

Он отметил, что эту спецоперацию сорвали «конкретные лица».

По словам Порошенко, необходимо создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.

МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.

14 августа Генеральная прокуратура РФ сообщила, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину. Граждане были переданы в соответствии с нормами законодательства союзных государств. При этом еще один россиянин остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.

Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.

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