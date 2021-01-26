Зарезавшего соседа по коммуналке мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы

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Щелковский городской суд признал виновным мужчину, который зарезал своего соседа по коммунальной квартире в Подмосковье. Об этом во вторник, 26 января, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 8 марта 2020 года. В результате конфликта мужчина нанес соседу по коммунальной квартире несколько ударов ножом в спину. От полученных травм тот умер в больнице.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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