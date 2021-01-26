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«Надо браться за себя»: Гузеева рассказала, как она располнела за праздники
Фото: youtube.com / Красный квадрат

«Надо браться за себя»: Гузеева рассказала, как она располнела за праздники

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в своем Instagram-аккаунте рассказала, что за время новогодних праздников она сильно набрала в весе.

В сторис Гузеева показала фанатам свою новую прическу. Телеведущая готовилась к работе после длительного новогоднего отдыха. Комментируя работу стилиста, ведущая упомянула и состояние своей фигуры. По ее мнению, за время отпуска она располнела из-за потребления большого количества праздничных блюд.

— Я растолстевшая как собака на этих новогодних харчах. Прямо ужас какой-то, надо браться за себя, — поделилась проблемой с поклонниками артистка.

По словам Гузеевой, на ней не сошелся даже голубой халат ее сына. Ведущая иронично добавила, что надеется на аналогичное состояние своих поклонников. Ей хотелось бы верить, что они тоже поправились из-за новогодних застолий.

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