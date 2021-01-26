Лидер Австрии назвал встречу с президентом России одним из лучших моментов за последние годы

Фото: instagram.com/vanderbellen

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен оценил прошедшие четыре года, которые он провел в кресле главы государства. В его канцелярии подготовили видео, на котором он отвечает на разные вопросы. Один из них гласил: «Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?».

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь 77-летний политик назвал лучшим пижамную вечеринку в самой канцелярии. Ее проводили по случаю 30-летия конвенции о правах ребенка. Об этом событии Ван дер Беллен отозвался как об очень трогательном.

— Крайне интересна встреча с президентом Си в Китае, президентом Путиным в Сочи, — приводит РИА Новости продолжение ответа президента на вопрос.

Также австрийский лидер отметил встречу с экоактивисткой Гретой Тунберг, назвав ее примечательной юной леди, которая смогла «многое сдвинуть с места». Помимо этого, он вспомнил о периоде после скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе, который привел к развалу правительства и формированию переходного кабмина во главе с первой в истории республики женщиной-канцлером Бригиттой Бирляйн.

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