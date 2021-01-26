Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лидер Австрии назвал встречу с президентом России одним из лучших моментов за последние годы
Фото: instagram.com/vanderbellen

Лидер Австрии назвал встречу с президентом России одним из лучших моментов за последние годы

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен оценил прошедшие четыре года, которые он провел в кресле главы государства. В его канцелярии подготовили видео, на котором он отвечает на разные вопросы. Один из них гласил: «Какими были четыре лучших момента за последние четыре года?».

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь 77-летний политик назвал лучшим пижамную вечеринку в самой канцелярии. Ее проводили по случаю 30-летия конвенции о правах ребенка. Об этом событии Ван дер Беллен отозвался как об очень трогательном.

— Крайне интересна встреча с президентом Си в Китае, президентом Путиным в Сочи, — приводит РИА Новости продолжение ответа президента на вопрос.

Также австрийский лидер отметил встречу с экоактивисткой Гретой Тунберг, назвав ее примечательной юной леди, которая смогла «многое сдвинуть с места». Помимо этого, он вспомнил о периоде после скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе, который привел к развалу правительства и формированию переходного кабмина во главе с первой в истории республики женщиной-канцлером Бригиттой Бирляйн.

Читайте также: В Кремле прокомментировали слова посла США об идеологии Путина

Владимир ПутинАвстрияпрезиденты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте