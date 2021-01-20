В Кремле прокомментировали слова посла США об идеологии Путина

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин беспокоится о процветании страны, а не о том, чтобы насолить западному миру. Об идеологии президента РФ рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 20 января.

Ранее посол США в России Майкл Макфол обнародовал публикацию, в которой он выразил мнение, что Путин является носителем идеологии «антизападного, антиамериканского антилиберализма».

В Кремле с такой трактовой идеологии российского лидера не согласились. Путин — приверженец других убеждений, считает Песков.

— Идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина. Вот основа идеологии Путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что глава государства работает в интересах россиян. При этом, уточняет представитель Кремля, идеи либерализма тоже «очень близки Путину», разве что не «американского либерализма».

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