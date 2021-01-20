Кремль: США не настроены на развитие отношений с Россией

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Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с Соединенными Штатами, но его настрой не встречает взаимности в Америке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 января.

По его словам, без «нормальных отношений» между Россией и США говорить о стабильном мире невозможно, сообщает РИА Новости.

— К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном, — отметил Дмитрий Песков.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что России и США нужен новый договор по контролю за вооружением.

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