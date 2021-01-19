Песков оценил ситуацию с введением COVID-паспортов в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Официальной позиции по введению паспортов для людей, вакцинированных от коронавируса, в Кремле пока нет, но прорабатываются разные варианты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 19 января.

Он отметил, что сама идея введения COVID-паспортов в России существует.

— Какой-то официальной позиции сейчас нет. Я вам не могу ее озвучить. Но тема циркулирует, ее прорабатывают, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что пандемия COVID-19 создала новую реальность, в которой россиянам придется жить еще некоторое время. Поэтому в стране прорабатываются разные варианты для того, чтобы упростить жизнь в этих условиях, добавил пресс-секретарь президента.

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