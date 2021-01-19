Профильный комитет Госдумы заявил о необходимости COVID-паспортов в России

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Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в России необходимо вводить COVID-паспорта. Он отметил, что при этом должен вестись строгий контроль доступа к персональным данным и медицинской информации.

— Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное, — пояснил Морозов.

По его словам, сведения из паспортов могут оказаться необходимыми для медиков, санэпидслужбы при принятии организационных решений, передает Интерфакс.

Парламентарий уточнил, что эта система позволит собрать массив данных, которые можно использовать для того, чтобы лучше контролировать ситуацию с коронавирусом в стране. С помощью этих сведений можно будет маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, анализировать бюджетные средства и строить прогнозы, добавил Морозов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с летальностью от коронавируса в стране.

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