Мурашко: Летальность от COVID-19 с апреля удалось снизить более чем в три раза

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В России летальность от коронавирусной инфекции с апреля 2020 года удалось снизить более чем в три раза. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 января.

По его словам, в системе здравоохранения все было выстроено «по принципу единых подходов по терапии».

— Это позволило фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня — более чем в три раза, — пояснил глава Минздрава.

При этом он добавил, что рано пока говорить, что России удалось справиться с пандемией. Мурашко напомнил, что свыше миллиона человек с COVID-19 пока находятся на лечении. В стране развернули свыше 370 тысяч коек, более 31 тысячи их них — реанимационные, сообщает РИА Новости.

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