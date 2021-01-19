Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мурашко: Летальность от COVID-19 с апреля удалось снизить более чем в три раза
Фото: youtube.com / RT на русском

Мурашко: Летальность от COVID-19 с апреля удалось снизить более чем в три раза

Виктория Родимкина

Здоровье

В России летальность от коронавирусной инфекции с апреля 2020 года удалось снизить более чем в три раза. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 января.

По его словам, в системе здравоохранения все было выстроено «по принципу единых подходов по терапии».

— Это позволило фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня — более чем в три раза, — пояснил глава Минздрава.

При этом он добавил, что рано пока говорить, что России удалось справиться с пандемией. Мурашко напомнил, что свыше миллиона человек с COVID-19 пока находятся на лечении. В стране развернули свыше 370 тысяч коек, более 31 тысячи их них — реанимационные, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российским медикам за борьбу с коронавирусом выплатили 188 миллиардов рублей

пандемияРоссияМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Все мнения
О проекте