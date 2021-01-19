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Российским медикам за борьбу с коронавирусом выплатили 188 миллиардов рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российским медикам за борьбу с коронавирусом выплатили 188 миллиардов рублей

Виктория Родимкина

Здоровье

В России медицинские работники за борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности получили 188 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 января.

— Было выплачено в общей сложности 188 миллиардов рублей, — пояснил глава Минздрава.

Михаил Мурашко отметил, что с 1 ноября в качестве социальной поддержки было выплачено свыше 53 миллиардов рублей. Помимо этого, для медиков были введены страховые гарантии в случае утраты трудоспособности или смерти, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава рассказал, до какого момента россияне должны будут носить маски.

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