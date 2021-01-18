Мурашко рассказал, когда можно будет снять маски

Фото: Пресс-служба Госдумы

Маски нужно продолжать носить до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, через три недели после второй вакцинации необходимо соблюдать масочный режим. Это нужно для заботы об окружающих людях.

Мурашко отметил, что имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим коронавирусом кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Именно поэтому ношение масок является обязательным, сообщает РИА Новости.

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