Названы противопоказания к применению вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на специалистов центра «Вектор».

Отмечается, что за правильность назначения прививки отвечает врач. В случае необходимости он может назначить дополнительные обследования, сообщает РИА Новости.

Напомним, что центр «Вектор» является разработчиком вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

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