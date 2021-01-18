Башкирия введет антиковидные паспорта для граждан с антителами

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Башкирия планирует вводить антиковидные паспорта, получить которые смогут граждане с антителами. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 января.

Предполагается, что это решение поможет снять множество ограничений. Антиковидные паспорта будут представлять собой QR-коды в мобильном приложении. Их будут автоматически получать переболевшие инфекцией и те, кто сделал прививку от коронавируса. Запустить проект планируется 5 февраля.

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