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Бывшего сотрудника банка в Москве осудили за аферы на 3 миллиона рублей
Фото: https://pixabay.com

Бывшего сотрудника банка в Москве осудили за аферы на 3 миллиона рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Замоскворецкий районный суд столицы вынес приговор по делу бывшего сотрудника банка по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 26 января, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, с мая по август 2016 года мужчина с соучастниками путем оформления банковских карт по подложным документам на лиц, которые с заявлением об их оформлении в банк не обращались, похитил деньги кредитной организации. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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