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СМИ: Свалка загорелась на площади 300 квадратных метров в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Свалка загорелась на площади 300 квадратных метров в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Возгорание произошло на свалке на территории Подмосковья возле столичного района Митино. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах во вторник, 26 января.

Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации огня.

Угроза жизни людям отсутствует. По факту пожара Красногорская прокуратура проводит проверку.

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