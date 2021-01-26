СМИ: Свалка загорелась на площади 300 квадратных метров в Подмосковье
Возгорание произошло на свалке на территории Подмосковья возле столичного района Митино. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах во вторник, 26 января.
Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации огня.
Угроза жизни людям отсутствует. По факту пожара Красногорская прокуратура проводит проверку.
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