«Дядя Миша»: стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, актера называют «дядей Мишей». Поблажек ему не делают, но разрешают звонить жене, выяснили журналисты подробности тюремной жизни артиста.

Ефремов отбывает наказание за содеянное в колонии под Белгородом, его приговорили к 7,5 года заключения. Он отмечал, что вряд ли сможет оправиться после инцидента и вернуться к карьере.

— Все к нему очень хорошо относятся. И другие заключенные, и начальство называют его дядей Мишей. Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный: очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет, — рассказали в окружении Ефремова.

Отмечается, что сначала артисту приходилось непросто, но постепенно он адаптировался к тюремным условиям. Каждый день он вместе с другими заключенными работает. В колониях среди осужденных есть пекари, швеи, токари, электромонтеры.

— Михаил тоже трудится. Когда он немного приболел (подхватил насморк) и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит, — приводит «СтарХит» слова источника.

У заключенных есть право общаться с родными по телефону. Кроме того, за отдельную плату можно связаться с близкими по видеосвязи. Однако из-за карантина до встреч с Ефремовым допускаются только адвокаты, родных актер пока увидеть не может.

— Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают, — добавили в окружении артиста.

Уточняется, что Ефремову также приходит множество посылок, в которых передают теплую одежду, сладости, «какие-то закрутки». Однако из-за лимита на передачи некоторые вещи приходится утилизировать, сообщает источник.

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