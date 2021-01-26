Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Дядя Миша»: стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Дядя Миша»: стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии

Анастасия Волоснова

Общество

В колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, актера называют «дядей Мишей». Поблажек ему не делают, но разрешают звонить жене, выяснили журналисты подробности тюремной жизни артиста.

Ефремов отбывает наказание за содеянное в колонии под Белгородом, его приговорили к 7,5 года заключения. Он отмечал, что вряд ли сможет оправиться после инцидента и вернуться к карьере.

— Все к нему очень хорошо относятся. И другие заключенные, и начальство называют его дядей Мишей. Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный: очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет, — рассказали в окружении Ефремова.

Отмечается, что сначала артисту приходилось непросто, но постепенно он адаптировался к тюремным условиям. Каждый день он вместе с другими заключенными работает. В колониях среди осужденных есть пекари, швеи, токари, электромонтеры.

— Михаил тоже трудится. Когда он немного приболел (подхватил насморк) и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит, — приводит «СтарХит» слова источника.

У заключенных есть право общаться с родными по телефону. Кроме того, за отдельную плату можно связаться с близкими по видеосвязи. Однако из-за карантина до встреч с Ефремовым допускаются только адвокаты, родных актер пока увидеть не может.

— Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают, — добавили в окружении артиста.

Уточняется, что Ефремову также приходит множество посылок, в которых передают теплую одежду, сладости, «какие-то закрутки». Однако из-за лимита на передачи некоторые вещи приходится утилизировать, сообщает источник.

Читайте также: Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании на процессе Ефремова

сериалМихаил Ефремовисправительные колонии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте