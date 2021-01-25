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Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании на процессе Ефремова
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании на процессе Ефремова

Кирилл Николаев

Происшествия

Бывшего адвоката осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева вызвали во вторник, 26 января, на допрос в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты в суде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашаева, какие-то допросы по уголовному делу уже прошли. Бывший адвокат не знает, допрашивали ли свидетелей, дававших показания в суде по делу Ефремова.

Ранее столичная полиция завела уголовные дела в отношении трех человек, пытавшихся оправдать Ефремова и уверявших, что его не было за рулем в момент аварии. По информации ТАСС, Пашаева проверят на причастность к подстрекательству к даче ложных показаний по делу об участии актера в смертельном ДТП.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремовсудЭльман Пашаев
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