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«По-женски спокойно»: Мария Кожевникова написала для мужа трогательное поздравление
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«По-женски спокойно»: Мария Кожевникова написала для мужа трогательное поздравление

Анастасия Волоснова

Звезды

Мария Кожевникова опубликовала поздравление с днем рождения для своего среднего сына и мужа Евгения Васильева в Instagram-аккаунте. Любимые мужчины девушки родились в один день, 26 января.

Кожевникова опубликовала фото, на котором муж обнимает ее со спины. Супруги улыбаются и смотрят на горящий в печи огонь.

— Мы настолько разные и такие близкие, что в слова эти чувства не укладываются! — написала девушка под постом, обращаясь к любимому мужчине.

Она выразила мужу благодарность за прожитые вместе десять лет, а также за трех прекрасных сыновей, которые родились у пары в браке.

— Мне так по-женски спокойно за твоей спиной, и я так люблю твое крепкое плечо! — отметила актриса.

Подписчики присоединились к теплым поздравлениям Кожевниковой.

«С днем рождения вашего мужа! Вы чудесная и красивая пара, счастья вам и всей семье!»; «Да, любовь настоящая есть, она здесь»; «С днем рождения мужа! Всех благ вашей семье!»; «От всей души желаю вам, чтоб вы всегда вот так улыбались рядышком с мужем, а он, бережно и любя, смотрел на вас», — написали поклонники в комментариях.

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муж и женаМария Кожевниковадень рождения
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