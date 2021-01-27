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Мошенники стали обманывать россиян под видом брокеров
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Мошенники стали обманывать россиян под видом брокеров

Анастасия Волоснова

Общество

Россиянам все чаще поступают предложения открыть и пополнить инвестиционный счет от именитых брокеров. Об этом рассказали в крупнейших брокерских компаниях рассказали.

Число брокерских счетов инвесторов на Московской бирже за 2020 годы выросло на 130 процентов. Их количество увеличилось с 3,8 до 8,8 миллиона, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов.

По его словам, появление на бирже новых неопытных инвесторов привлекает мошенников.

— Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов, — объяснил схему Леснов.

Активизацию мошенников отметили и в банке «Фридом Финанс». Его председатель правления Геннадий Салыч уточнил, что для коммуникации мошенники используют или телефон, или электронную почту.

— Они звонят клиенту и предлагают удаленно открыть инвестиционный счет. В процессе разговора клиент может получить ссылку на активацию аккаунта на телефон или по электронной почте, — рассказал он.

Отмечается, что клиентов банка «Тинькофф» также предупреждали о возможных мошеннических схемах от брокеров.

Мошенники подделывают дизайн платежного окна под форму настоящих банков. Отличаться оно может лишь номером лицензии или формой юридического лица. Вводя данные карты, человек предоставляет доступ к своих денежным средствам мошенникам, объяснил Салыч.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется проверять подлинность банка. У него должен быть официальный сайт с информациях о всех выданных лицензиях, уточнил руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Он добавил, проверить действительность лицензии всегда можно на сайте Банка России, сообщает РИА Новости.

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