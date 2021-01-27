Врач предупредил об активизации вирусов при низкой влажности в помещении

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При низком уровне влажности в помещении, который часто бывает в отопительный сезон, частицы вируса активнее перемещаются по воздуху. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Медик отметил, что при нормальной влажности вирусы и бактерии оседают вместе с частичками влаги и менее способны циркулировать в воздухе.

Тяжельников уточнил, что по санитарным нормам уровень влажности в квартире должен быть не ниже 30 процентов, тогда как при включенных батареях он падает до 15–20 процентов. О сухом воздухе в помещении могут свидетельствовать такие симптомы, как стянутость и шелушение кожи, сухость в носу и першение в горле. По словам медика, недостаток влаги в квартире может привести к головным болям, нарушению сна и аллергическим реакциям, так как в помещении становится больше пыли.

— Сам человек при низкой влажности становится более уязвимым для вирусов и бактерий, поскольку сухой теплый воздух снижает способность дыхательных путей задерживать вирусы — из-за обезвоживания слизистой носа им гораздо проще попасть в организм. Ворсинки, которые выстилают слизистые, не справляются со своей задачей — не могут вытеснять вирусы, когда пересыхают, — цитирует Тяжельникова АГН «Москва».

Специалист порекомендовал в таких случаях пить больше воды, пользоваться увлажняющими кремами и чаще проводить влажную уборку. Повысить влажность в помещении также могут размещенные на батареях мокрые полотенца или специальный прибор — увлажнитель воздуха, добавил эксперт.

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