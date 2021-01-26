Эксперт рассказал, как правильно выбрать увлажнитель воздуха

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Отопительный сезон не всегда легко переносится организмом человека. Слишком сухой воздух вызывает проблемы с дыханием, с кожей, у некоторых появляется кашель, ослабляется иммунная система. Сухость также вызывает проблемы с концентрацией внимания, негативно влияет на сон. Чтобы избежать таких последствий, многие используют увлажнители воздуха. Предложение производителей очень широко — от простых моделей до более продвинутых. Но действительно ли такие устройства полезны для организма и как правильно подобрать увлажнитель, чтобы не навредить себе, выяснила «Вечерняя Москва».

Стандартный вариант

По словам специалиста по системам увлажнения Ильи Смирнова, выделяется несколько типов устройств. Традиционные модели работают на радиаторе и для своего функционирования не требуют электричества.

— Как правило, это обычная керамическая или металлическая емкость, наполненная водой. Под воздействием тепла вода испаряется, увлажняя тем самым воздух, — отметил собеседник «ВМ».

Преимуществом такого устройства является низкая цена, простота работы и экономия электроэнергии. А вот среди недостатков специалист выделил низкую производительность и воздействие на воздух в небольшом пространстве.

Паровой увлажнитель воздуха

В отличие от традиционного решения, паровому увлажнителю для работы потребуется электроэнергия. Накопленная вода в баке нагревается, а затем распыляется, практически не охлаждая температуры в помещении.

— Паровые увлажнители я бы рекомендовал в первую очередь для детских комнат, а также лицам, которые имеют проблемы с дыхательными путями и потребуют проведения ингаляций, — подчеркнул Смирнов.

Одним из полезных бонусов устройства считается уничтожение бактерий благодаря функции нагрева. Кроме того, система устроена так, что позволяет проводить ингаляции. Обратной стороной медали такого полезного девайса станет большая энергозатратность.

Испаряющий увлажнитель

После запуска данный вид техники поглощает воздух из комнаты, а затем выводит его обратно увлажненным.

— Например, в отличие от парового устройства, воздух не нагревается. Его можно использовать даже во время ароматерапии, он не растрачивает много энергии. Но к негативным свойствам такого устройства можно отнести высокий уровень шума, — предупредил специалист.

Ультразвуковой увлажнитель

Устройство использует ультразвук для разрушения молекул воды и, следовательно, образования пара. В зависимости от используемого механизма пар может быть с подогревом или без. Многие модели оснащены гигрометром, который отвечает за измерение степени увлажненности воздуха в помещении. Преимущества: энергосберегающие, тихие, большинство моделей позволяет выбрать теплый или холодный пар. Но если у вас имеются питомцы, то лучше отказаться от данной версии, поскольку она оказывает негативное влияние на домашних животных.

На что обращать внимание при выборе увлажнителя

Когда у вас возникает дилемма о том, какому же из представленных на рынке моделей отдать свое предпочтение, обратите внимание на следующие параметры: площадь увлажнения, производительность испарения, наличие фильтров, размеры бака для воды. Чем он больше, тем реже нужно будет подпитывать резервуар водой. Стоит отметить, что наиболее высокопроизводительные увлажнители могут изменить влажность воздуха на площади до 300 квадратных метров.

Для повышения гигиены в увлажнителях воздуха очень часто устанавливаются фильтры. Чтобы вдыхать очищенный воздух, а не пар, содержащий бактерии, лучше выбирать модели с очистителями. Они также встречаются различных видов.

— Например, угольный фильтр снижает неприятные запахи, керамический фильтр удаляет каменную поверхность, фильтр HEPA-снижает содержание аллергенов и пыли в воздухе, — уточнил Иван Смирнов.

Гигрометр. Хотя это и не обязательный элемент, но он полезен для контроля уровня влажности в доме. С его помощью увлажнитель включается тогда, когда влажность воздуха очень низкая.

Дополнительные функции

Некоторые модели увлажнителей оборудованы дополнительными, расширяющими их действие функциями.

— Они включают в себя ионизацию (ее задачей является создание анионов (отрицательных ионов), которые очищают воздух. Благодаря им бактерии и микробы погибают, вместо того чтобы проникать в дыхательные пути); ингаляцию (это полезно для людей, которые имеют проблемы с одышкой и болеют астмой); ароматерапию (позволяет использовать ароматические масла в квартире), — пояснил собеседник «ВМ».

Также некоторые устройства способны не только увлажнять, но даже осушать воздух, если влажность воздуха в доме очень высокая.

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