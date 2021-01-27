Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автобус загорелся на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автобус загорелся на юго-западе Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

Автобус № т72 загорелся в Юго-Западном административного округе Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что возгорание произошло в 09:10 на улице Наметкина. Водитель автобуса оперативно смог остановить транспортное средство и вывести всех пассажиров. В результате пожара пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

— Причины произошедшего будут установлены совместно с производителем автобуса, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что возгорание автобуса было ликвидировано.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

Уточняется, что движение по улице Наметкина временно ограничено. Маршруты автобусов № т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены. Однако на движение бесплатных автобусов вдоль Калужско-Рижской линии данный инцидент не повлиял.

Читайте также: СМИ: Три человека пострадали при столкновении автомобилей на юге Москвы

департамент транспорта столицыавтобус загорелсястоличный общественный транспорт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Все мнения
О проекте