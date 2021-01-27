Автобус загорелся на юго-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

Автобус № т72 загорелся в Юго-Западном административного округе Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что возгорание произошло в 09:10 на улице Наметкина. Водитель автобуса оперативно смог остановить транспортное средство и вывести всех пассажиров. В результате пожара пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

— Причины произошедшего будут установлены совместно с производителем автобуса, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что возгорание автобуса было ликвидировано.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

Уточняется, что движение по улице Наметкина временно ограничено. Маршруты автобусов № т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены. Однако на движение бесплатных автобусов вдоль Калужско-Рижской линии данный инцидент не повлиял.

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