СМИ: Три человека пострадали в столкновении автомобилей на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Нагорный проезд Карта всех событий

Авария с участием двух машин произошла на юге столицы в ночь на среду, 27 января.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в на юге столицы е. По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека.

В настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в отбойник и остановку на юго-востоке Москвы. От полученных травм водитель машины скончался на месте.

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