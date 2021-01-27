Косметолог рассказала о смертельной опасности солярия зимой

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Загар в солярии в зимнее время года может спровоцировать развитие онкологических заболеваний кожи и внутренних органов. Об этом сообщила косметолог Анна Соболева.

По словам специалиста, мощное воздействие лучей на кожу и внутренние органы не рекомендуется никогда. Особенно оно опасно во время сезонного снижения иммунитета.

— Вы себе разрушаете иммунитет. Сейчас очень много меланом и других новообразований, которые здорово растут на фоне использования солярия, — цитирует Соболеву телеканал «Звезда».

Она уточнила, что есть солярии, оснащенные полезными лампами. Они получили название «коллагенарии». Лучи в них не причиняют вреда, напротив, провоцируют выработку коллагена, наполняют кожу витамином D.

Но и в них следует загорать нечасто и проконсультироваться с врачом, чтобы исключить развитие меланомы, заключила косметолог.

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