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Высотный жилой комплекс появится на юго-западе Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Высотный жилой комплекс появится на юго-западе Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица ОбручеваКарта всех событий

В Москве согласовали первый этап строительства высотного жилого комплекса, который состоит из трех корпусов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) в среду, 27 января.

Жилой комплекс появится по адресу улица Обручева, владение 23. В рамках проекта будут построены три 34-этажных корпуса. В них будут располагаться 1106 квартир.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на первых этажах здания помещения будут сдаваться в аренду. Также запроектирована трехуровневая подземная стоянка. На всех этажах паркинга можно будет хранить самокаты, санки и прогулочные коляски.

Около жилого комплекса территорию благоустроят. Там построят площадки для детей и спортивные зоны, высадят растения и организуют наружное освещение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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