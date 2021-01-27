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Врач перечислил причины тромбоза вен ног
Фото: pexels.com/cottonbro

Врач перечислил причины тромбоза вен ног

Анастасия Колоскова

Здоровье

К тромбозу вен ног могут привести малоподвижность, большой вес, осложнение варикозной болезни и прием противозачаточных таблеток. Об этом сообщил хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гасилов.

— Причин тромбоза вен нижних конечностей довольно много. Если рассматривать основные, то это осложнение варикозной болезни нижних конечностей, травмы, а также оперативные вмешательства на нижних конечностях и органах малого таза и живота, — рассказал медик.

Дабы избежать тяжелого осложнения, медик порекомендовал следить за весом и вести активный образ жизни, а также следить за состоянием вен на ногах.

Он уточнил, что определением тактики лечения тромбоза занимаются флебологи и хирурги.

— В случае высокого риска отрыва тромба и развития тяжелого осложнения (тромбоэмболии легочной артерии) на первом этапе выполняют экстренные оперативные вмешательства, направленные на сохранение жизни пациента, а в дальнейшем проводится консервативное лечение, — цитирует слова Гасилова АГН «Москва».

По словам специалиста, в отдельных случаях восстановить кровоток в тромбированных венах позволяет медикаментозная терапия.

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