Врач назвал неожиданный признак инфаркта

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Об инфаркте миокарда могут свидетельствовать тошнота и рвота. Об этом сообщила врач-терапевт Алка Патель.

По словам медика, при подозрении на сердечный приступ важно обратить внимание на область живота. При инфаркте сердечная мышца погибает из-за недостатка кислорода. Вырабатываемая при этом процессе молочная кислота стимулирует нервные волокна, которые вызывают тошноту и рвоту.

— Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом, — цитирует слова Патель сайт Express.

Ранее неожиданные предвестники инфаркта перечислил профессор Адам Тейлор, среди которых — на зубах и кислый привкус во рту.

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