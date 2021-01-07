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Врач назвал неожиданные предвестники инфаркта
Фото: pixabay.com

Врач назвал неожиданные предвестники инфаркта

Юлия Курганова

Здоровье

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Но могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда. Об этом рассказал профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета.

Он сообщил, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. По словам специалиста, в нем активно развиваются «плохие» бактерии, способные попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Кроме того, стоит насторожиться, если появился кислый привкус во рту.

Также опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Это тоже может быть симптомом инфаркта, сообщается издание Express.

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