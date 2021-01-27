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«Фиорентина» подтвердила переход футболиста Кокорина из «Спартака»
Фото: youtube.com / FC Spartak Moscow

«Фиорентина» подтвердила переход футболиста Кокорина из «Спартака»

Анастасия Колоскова

Спорт

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» подтвердил включение в свои ряды нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина. Об этом итальянский клуб сообщил на своем официальном сайте.

— Добро пожаловать, Александр Кокорин, — поприветствовал клуб 29-летнего футболиста на русском языке.

Презентация российского спортсмена состоится в среду, 27 января, в 19:00 по московскому времени. Ее будет транслировать сайт клуба и официальные страницы в социальных сетях.

В этот же день пройдет и первая тренировка футболиста в составе итальянской команды, следует из сообщения клуба.

Также на официальном сайте клуба появилось видео с прибытием Кокорина во Флоренцию из Рима. Уточняется, что жена и сын спортсмена приехали в город заранее, их разместили в местной гостинице.

Ранее сообщалось, что размер трансфера нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский клуб «Фиорентина» составил 4,5 миллиона евро.

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ИталияКокоринСпартак
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