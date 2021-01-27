Более 15 нежилых помещений под офисы и магазины выставили на торги в Москве

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 14к3 Карта всех событий

Самое крупное из них находится по адресу Сиреневый бульвар, дом № 14, корпус 3. Начальная цена за подвальное помещение — от 17,7 миллиона рублей. Самый маленький по площади объект находится по адресу улица Суздальская, дом № 40, корпус 2. Его можно приобрести за 3,5 миллиона рублей.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что все помещения находятся на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов. В них можно будет открыть офисы, магазины, салоны красоты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Высотный жилой комплекс появится на юго-западе Москвы