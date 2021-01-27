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Более 15 нежилых помещений под офисы и магазины выставили на торги в Москве
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Более 15 нежилых помещений под офисы и магазины выставили на торги в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 14к3Карта всех событий

Более 15 нежилых помещений под офисы и магазины выставили на торги в столице. Об этом сообщила пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике в среду, 27 января.

Так, на продажу выставлено 17 помещений площадью от 46,1 до 486,4 квадратного метра. Начальная цена варьируется от 1,2 миллиона до 70,3 миллиона рублей. Купить помещения можно на открытых электронных торгах.

Самое крупное из них находится по адресу Сиреневый бульвар, дом № 14, корпус 3. Начальная цена за подвальное помещение — от 17,7 миллиона рублей. Самый маленький по площади объект находится по адресу улица Суздальская, дом № 40, корпус 2. Его можно приобрести за 3,5 миллиона рублей.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что все помещения находятся на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов. В них можно будет открыть офисы, магазины, салоны красоты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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